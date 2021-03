Birkenau/Darmstadt. In Darmstadt steht seit Freitag erneut ein Mann vor Gericht, der im März 2019 sein Haus im südhessischen Birkenau (Kreis Bergstraße) gesprengt hatte. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte das erste Landgerichtsurteil – acht Jahre Freiheitsstrafe – aus dem Jahr 2019 teilweise aufgehoben, weil der Angeklagte wegen seiner narzisstisch-paranoiden Persönlichkeitsstörung schuldunfähig gewesen sein könnte. Dass der inzwischen 61-Jährige das Haus gesprengt hatte, damit es nicht zwangsversteigert wird, hatten die Karlsruher Richter nicht bezweifelt.

Rettungskräfte stehen vor den Trümmern des Hauses in Birkenau. © dpa

AdUnit urban-intext1

Die Anwälte des Mannes kritisierten am Freitag, dass der gleiche psychiatrischen Gutachter wie 2019 mit der Untersuchung des Angeklagten beauftragt sei. Die Verteidiger interpretierten den BGH so, dass für das jetzige Verfahren ein anderer Gutachter bestellt werden müsse. Die Entscheidung über den psychiatrischen Sachverständigen vertagte das Gericht jedoch. Für den zweiten Verhandlungstag an diesem Montag hat der Angeklagte eine umfassende Einlassung zur Sache angekündigt.

Schäden in Höhe von 400 000 Euro

Im November 2019 war der Maschinenbaumeister wegen der Explosion zu acht Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Dieses Urteil hatte der Bundesgerichtshof Ende 2020 wegen der Frage der Schuldfähigkeit teilweise aufgehoben.

Die Explosion hatte das Haus im Landkreis Bergstraße total zerstört und an Nachbargebäuden Schäden in Höhe von mindestens 400 000 Euro verursacht. Verletzt wurde niemand. lhe