Speyer/Worms. Die Spannung steigt in Speyer, Worms und Mainz: An diesem Dienstag entscheidet die Unesco, ob sie die SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz in das Welterbe aufnimmt. Zur Entscheidung steht übrigens auch die Aufnahme der Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt, ein Antrag der Pandemie-bedingt noch aus dem vergangenen Jahr liegengeblieben ist.

Der Tagesordnungspunkt hat

...