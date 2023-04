Entlaufener Schäferhund wird auf A 65 von Auto erfasst - sofort tot

Dannstadt-Schauernheim. Ein entlaufener Hund ist am späten Mittwochabend auf der A 65 bei Dannstadt-Schauernheim von einem Fahrzeug erfasst worden. Das Tier erlitt durch den Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass es sofort tot war. Wie die Polizei mitteilte, war der Schäferhund seinem 26-jährigen Halter unweit der Autobahn entlaufen und rannte auf die Fahrbahn. Der 31-jährige Fahrer eines Kleintransporters konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Am Kleintransporter wurde durch den Zusammenstoß die vordere Stoßstange abgerissen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Hundebesitzer meldete sich kurze Zeit später völlig aufgelöst bei den Kollegen der Autobahnpolizei, die den Unfall gerade aufnahmen. Er gab gegenüber den Polizisten an, dass sein Hund plötzlich los rannte und nicht mehr auf die Worte seines Herrchens reagierte.