Entlaufener Hahn in Speyer gefunden - Polizei sucht Besitzer

Speyer. Ein herrenloser Hahn ist am Montag gegen 20.55 Uhr in der Waldseer Straße in Speyer gefunden worden. Der Besitzer konnte bisher nicht ausfindig gemacht werden, teilte die Polizei mit. Bis der Hahn wieder bei seinem rechtmäßigen Besitzer ist, ist er beim Finder untergebracht. Dort ist der Hahn artgerecht aufgehoben, da der Finder einschlägige Erfahrung besitzt und eine entsprechende Unterbringung hat.

Die Polizei bittet den Besitzer oder die Besitzerin des Hahnes sich unter der Rufnummer 06232/1370 zu melden.