Entertainer Habekost feiert zusammen mit dem Congressforum

Frankenthal. Gleich zwei Gründe zu feiern gab es am Freitagabend im Congressforum Frankenthal. Nicht nur der 30. Geburtstag des Congressforums selbst stand an, Entertainer und Kultcomedian Chako Habekost (Bild) startete beim „CFF GeburtstagsspecialNo. 1“ auch sein neues Musikprojekt mit Stefan Kahne, Arno Sälzer, Stefan ‚Steppes‘ Brod und Tim Eden. Mit Karibischem Roots-Reggae brachte Habekost samt seiner HaardBeat Band Jamaica-Feeling in den ausverkauften Großen Saal. Nach der „Ode an das Dubbeglas“ gab es zudem in der Aftershow-Lounge Musik von DJ matzUp und AndyZ am Saxofon sowie karibische Cocktails. Für das Congressforum Frankenthal ist damit die Feier nicht zu Ende: Gefeiert wird nun volle zwölf Monate lang – mit dem Wunsch, so viele Gäste wie möglich einzubeziehen, hieß es. her (Bild: CFF)

