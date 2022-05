Lorsch. Eine Entenfamilie hat am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr für eine kurzzeitige Sperrung der A 67 gesorgt. Dies teilte die Polizei mit. Angaben zufolge war die die Entenmutter mit ihren sieben Küken auf dem Standstreifen in Richtung Viernheim unterwegs. Die Polizei musste die Autobahn kurz sperren, um der Entenfamilie das gefahrlose Überqueren der Strecke zu ermöglichen. Anschließend konnten die Tiere in Sicherheit gebracht werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1