Neustadt. Der Engel mit dem Essigschwamm hatte keine Flügel und von seinem Kopf war nicht mehr als ein schwarzer Schatten übrig. Vor etwa 600 Jahren sind die acht Engel in das südliche Seitenschiff der Neustadter Stiftskirche gemalt worden, um mit ihren Passionswerkzeugen vom Leiden und Sterben Jesu Christi zu erzählen. Da Bilder in einer reformierten Kirche verboten waren, mussten sich die Himmelsboten schließlich unter weißer Farbe verbergen. „Aber sie zum Glück sind nicht mit dem Putz abgeklopft worden wie in anderen Kirchen“, erzählt Restauratorin Kirsten Harms.

Restauratorin Kirsten Harms arbeitet im südlichen Seitenschiff der Stiftskirche am Engel mit dem Kreuz aus dem Passionszyklus. © Simone Jakob

AdUnit urban-intext1

Seit März 2020 legt sie mit ihrem Team die Malereien an den Deckensegeln im Südostjoch frei. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen. „Ziel war es, den Passionszyklus wieder entstehen zu lassen und das haben wir gut hinbekommen“, findet sie. Obwohl die Arbeiten unter keinem guten Stern standen. Der völlig überraschende Tod eines versierten Kollegen habe eine schmerzhafte Lücke in das hoch spezialisierte Expertenteam gerissen. Außerdem hat die Corona-Pandemie Teamarbeit auf der 25 Quadratmeter großen Gerüstplattform unmöglich gemacht. Deshalb sei im Schichtdienst agiert worden, was zu Verzögerungen führte. „Eigentlich wollten wir schon im Herbst fertig sein“, sagt Harms.

Spenden erwünscht

Dadurch werden sich nach Einschätzung von Pfarrer Oliver Beckmann wohl auch die veranschlagten Kosten von etwa 100 000 Euro auf 120 000 Euro erhöhen. Obwohl der Bau- und Förderverein mit der Aktion „Schenken Sie ein Stück Himmel“ über 35 000 Euro Spenden gesammelt hat, bleibe für die Stiftskirchengemeinde wohl eine Finanzierungslücke von etwa 40 000 Euro. „Deshalb freuen wir uns sehr über jede Spende für unsere Engel.“

Mit Anke Becker und Oliver Köhler seien nach dem Todesfall zwei erfahrene Restauratoren eingesprungen, die alle erforderlichen Techniken beherrschen. „Ich habe dann die Nachtschicht übernommen, weil die beiden viel weiter von Neustadt entfernt wohnen. Und außerdem mag ich die Ruhe, und dass ich die dunkle Kirche ganz für mich alleine habe“, sagt Harms.

AdUnit urban-intext2

Mithilfe von Mikro-Druckluftmeißeln – die in der Archäologie zum Bearbeiten von Knochen verwendet werden – mussten die Restauratoren 16 Schichten Farbe abtragen, um den kunstvoll gearbeiteten Himmelsboten aus der Spätgotik wieder zur Existenz zu verhelfen. „Im ersten Abschnitt 2018 haben wir ganz klassisch mit Skalpellen angefangen, aber das hat nicht funktioniert“, erzählt Kirsten Harms, während sie die wundervollen Bilder betrachtet.

Der Weg dahin sei aber bisweilen sehr steinig gewesen. „Vor allem bei der Arbeit am Schwamm-Engel, der fast gar nicht mehr zu sehen war, wäre ein Team auf dem Gerüst gut gewesen“, sagt Köhler. Immer wieder habe er die mageren Überreste mit Wasser benetzt und so für kurze Zeit sichtbar gemacht. „Dann habe ich sie fotografiert und per Mail oder WhatsApp meinen Kollegen geschickt, um ihre Meinung zu hören.“ Es bestehe immer die Gefahr, dass man zu viel in ein Fresko hineinarbeite, was dem Original nicht mehr gerecht wird. „Weiter als wir hier gegangen sind, dürfen wir als Restauratoren bei der Ergänzung von Fehlstellen nicht gehen, da wir sonst zu stark eingreifen“, ergänzt seine Kollegin. Alle Arbeitsschritte seien bis ins kleinste Detail dokumentiert worden und bereits von der Denkmalpflege abgenommen.

Gerüst bald abgebaut

AdUnit urban-intext3

„Man muss die Retusche jederzeit vom Original unterscheiden können“, betont Köhler. Gearbeitet hat das Team bei den acht Segelflächen im zweiten Joch mit der Trateggio Technik. „Dabei setzt man feinste vertikale Striche in verschiedenen Tönen wie bei einer Schraffur nebeneinander und modelliert so die Malerei nach. Von unten betrachtet ergibt sich ein vollständiges Bild“, erläutert Harms die Methode.

AdUnit urban-intext4

Bis Mitte März soll das Gerüst abgebaut sein. „Beim ersten analogen Gottesdienst am 28. März dürfen sich die Besucher die Deckenmalereien zum ersten Mal anschauen“, berichtet Pfarrer Beckmann. Wenn es die Pandemie zulasse, besteht ab 29. März dann regelmäßig Gelegenheit zum Engel gucken.