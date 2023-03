Energiefonds beschlossen

Der Rhein-Neckar-Kreis wird einen Energiefonds einrichten. Dieser soll Bürgerinnen und Bürgern zugute kommen, die durch steigende Energiekosten in eine finanzielle Notsituation geraten sind, teilte der Kreis mit. Der Ausschuss für Soziales hatte sich in der Sitzung am vergangenen Dienstag dazu entschieden. „Ich denke, dieser Energiefonds ist ein gutes Zeichen, dass wir die Menschen mit ihren Sorgen nicht alleine lassen“ sagt Landrat Stefan Dallinger.

Der Energiefonds soll sowohl Familien als auch Einzelpersonen eine unbürokratische finanzielle Unterstützung bieten und werde in Kooperation mit den Verbänden der Liga der freien Wohlfahrtspflege im Rhein-Neckar-Kreis betrieben. Bereits im Dezember vergangenen Jahres habe es im Landratsamt erste Überlegungen für eine Art Härtefallfonds gegeben. Zusammen mit der evangelischen sowie der katholischen Kirche sei die Idee eines gemeinsamen Energiefonds entstanden, indem der Rhein-Neckar-Kreis bereits bestehende Fonds der Kirchen durch Haushaltsmittel des Kreises in Höhe von insgesamt 100 000 Euro ergänzt, hieß es in der Mitteilung.

„Durch die nun gefundene Lösung haben wir ein unbürokratisches Verfahren und wir müssen im Landratsamt keine eigene Infrastruktur dafür aufbauen“, erklärte Landrat Dallinger. Zur Beantragung der Mittel erfolgt ein Beratungsgespräch bei der Liga der freien Wohlfahrtspflege. „Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Gewährung der Mittel – diese sollen aber primär Haushalten zugutekommen, die keine gesetzlichen Sozialleistungen beziehen“, erklärt Fabian Scheffczyk, Leiter des Amts für Sozialplanung, Vertragswesen und Förderung im Landratsamt. red/kpl