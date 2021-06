Endlager wäre möglich

Rhein-Neckar. Weiterhin kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass es eines Tages ein Endlager für hoch radioaktive Abfälle in der Metropolregion Rhein-Neckar geben wird. Das ist die wesentliche Nachricht aus der Sitzung des Planungsausschusses des Verbandes Metropolregion, der am Freitagnachmittag getagt hat. Dort wurde der aktuelle Verfahrensstand besprochen und dargestellt.

Relativierend muss jedoch hinzugefügt werden, dass aufgrund der für eine Endlagerung notwendigen geologischen Strukturen 54 Prozent des Bundesgebietes grundsätzlich in Frage kommen. Insgesamt 90 Teilgebiete wurden vor allem in Süddeutschland identifiziert.

Dreistufiges Verfahren

Eine zentrale Voraussetzung zur Endlagerung hoch belasteter Abfälle ist das Vorkommen von kristallinem Wirtsgestein. In der Metropolregion gilt das für Teile des Pfälzerwaldes auf der linken Rheinseite und für verschiedene Bereiche im Landkreis Bergstraße sowie Heidelberg und den Odenwald.

Verbandsdirektor Ralph Schlusche sprach von einem komplizierten dreistufigen Verfahren, dessen Ende im Jahr 2031 erwartet wird. Bis dahin sind nähere Betrachtungen notwendig. Noch befindet sich die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) in der Auftaktphase des insgesamt auf 15 Jahre angelegten Prozesses. In der ersten Phase, die noch nicht abgeschlossen ist, geht es um die „Identifizierung möglicher Standortregionen“. Eine tatsächliche Erkundung der in Frage kommenden Gebiete hat bisher nicht begonnen.

