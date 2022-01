Encrochats als Beweise zulässig

Ein florierender Drogenhandel in der Region, organisiert und festgehalten über geheime Chats vom Anbieter Encrochat. Dass solche Chatprotokolle, gehackt von französischen Ermittlern, später als Beweismittel vor Gericht nicht zulässig sein könnten, hat das Mannheimer Landgericht nun ausgeschlossen.

Anlass dafür ist ein Antrag, den Rechtsanwalt Stefan Allgeier in einem aktuellen Drogenprozess am Landgericht eingereicht hatte. Auf der Basis der gehackten Chatdateien wird einem 25-Jährigen Drogenhandel mit 1000 Kilogramm Marihuana und mehr als 40 Kilogramm Kokain vorgeworfen. Sein Kumpel ist wegen Beihilfe angeklagt.

Gericht lehnt Antrag ab

In seinem Antrag hatte Allgeier, einer der Verteidiger, der Beweiserhebung und der Auswertung sämtlicher Encrochat-Dateien widersprochen. Und die Möglichkeit aufgeworfen, dass die deutschen Behörden rechtswidrig an die Daten kamen und die Verwendung dadurch nicht zulässig sei.

Zwar hat das Gericht den Antrag abgelehnt. Es sieht keine Anhaltspunkte, dass die Beweiserhebung rechtswidrig abgelaufen ist. „Aber es ist noch nicht entschieden, welchen Beweiswert die Chats haben. Ich halte ihn für minimalistisch“, sagt Allgeier auf Anfrage. Er zweifelt auch die Vollständigkeit der Daten an, hält Fehler in der Auswertung für möglich.

Staatsanwalt David Yang verweist darauf, dass über die Beweisverwertung der Chatprotokolle in diesem Verfahren noch nichts entschieden sei. Die Staatsanwaltschaft beziehe sich aber weiterhin auf Urteile anderer Oberlandesgerichte. In bisherigen Encrochat-Verfahren waren die Gerichte immer von einer Verwertbarkeit der Daten ausgegangen. Der Prozess am Landgericht in Mannheim wird am 2. Februar fortgesetzt. lia