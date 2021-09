Empfindliche Strafe für Verkehrssünder

Speyer/Waldsee. Innerhalb von zwei Tagen hat die Polizei ein hochwertiges Motorrad sowie ein Auto eingezogen, weil sich die Fahrer als ungeeignet zum Führen eines Kraftfahrzeugs erwiesen haben.

In Speyer sei gegen einen 39-jährigen Motorradfahrer bereits Anfang Juli wegen seiner polizeilich dokumentierten erheblichen Tempo-Überschreitung ein Strafverfahren wegen der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet worden. Nach Behördenangaben ordnete der zuständige Ermittlungsrichter am 28. August die Einziehung des hochwertigen Motorrads der Marke BMW S 1000 RR an. „Eine Straftat kann nämlich auch dann vorliegen, wenn sich ein einzelner Verkehrsteilnehmer grob verkehrswidrig und rücksichtslos mit dem Ziel fortbewegt, eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen“, so ein Polizeisprecher. Der 39-jährige Motorradfahrer war in einer Tempo-70-Zone mit 190 Stundenkilometern unterwegs gewesen und habe die Geschwindigkeit erst gedrosselt, als er den Streifenwagen erblickte. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher. Der vorliegende Fall zeige, dass ein Fahrer durch dieses Verhalten auch sein eigenes Vermögen gefährdet, da er das Motorrad nun endgültig los ist.

Ebenso wird es einem 38 Jahre alten Autofahrer ergehen, der in Waldsee einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Da er bereits zweimal wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis polizeilich aufgefallen ist, sei der Audi des Mannes präventiv sichergestellt und abgeschleppt worden. Gegen den Fahrer wurde ein weiteres Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, das Auto wird eingezogen. sin