Elke Heidenreich bekommt Literaturpreis der Stadt Schifferstadt

Schifferstadt. Die Journalistin und Schriftstellerin Elke Heidenreich (Bild) wird mit dem Ernst-Johann-Literaturpreis der Stadt Schifferstadt ausgezeichnet. Heidenreich sei als Beobachterin der Literatur- und Kulturszene aber auch der Politik „klar in ihrer Aussage und unbeugsam mit ihrer Kritik“, heißt es in der Begründung der Jury. Den Angaben zufolge wird der Preis Sonntagmorgen um 11 Uhr in der Aula des Paul-von-Denis-Schulzentrums Schifferstadt verliehen. Die 78-jährige Heidenreich ist dem Fernsehpublikum unter anderem als schnoddrige Kunstfigur Else Stratmann aus dem WDR bekannt. Außerdem moderierte sie mehrere Literatursendungen im Fernsehen. Der Preis ist nach dem Journalisten Ernst Johann benannt, der unter anderem erster Chefredakteur der „Rheinpfalz“ und erster Fernsehkritiker der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ war. red (Bild: dpa)

