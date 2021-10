Wiesloch. Ein elf Jahre alter Junge ist in Wiesloch von einem Transporter erfasst und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch, rannte der Junge am Dienstag gegen 16.30 Uhr aus einer Hofeinfahrt in der Maisbacher Straße heraus auf die Fahrbahn, wo er von dem Transporter gestreift wurde. Mit Verdacht auf schwere Kopf- und Beinverletzungen wurde er in eine Klinik eingeliefert. Lebensgefahr bestand nach ersten Erkenntnissen nicht.

