Elektroarbeiten werden vergeben

Plankstadt. Der Ausschuss für Ordnung, Bau und Umwelt vertagte drei Tagesordnungspunkte. Diese werden in einer öffentlichen Sitzung des Ausschusses am Montag, 26. Juli, um 17.30 Uhr im Ratssaal in der Schwetzinger Straße besprochen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf der Tagesordnung stehen eine Bauvoranfrage zum Umbau einer Scheune in ein Wohngebäude in der Eppelheimer Straße sowie der Neubau eines Mehrfamilienhauses in der Golnerstraße. Außerdem steht die Auftragsvergabe der Elektroarbeiten im evangelischen Gemeindezentrum an und die WC-Anlage beim Wasserturm wird thematisiert.