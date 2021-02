Rhein-Neckar. Gleich mehrere Eisplatten, die von Lastwagen heruntergefallen sind, haben in den vergangenen Tagen Autos beschädigt. Auf der A 61 krachte am Dienstag eine Platte von einem Lkw auf ein dahinter fahrendes Auto. Zwei weitere Laster stoppte die Autobahnpolizei an der Weiterfahrt, weil auch deren Dach dick vereist war. Auf der B 45 bei Meckesheim zerstörten herabfliegende Eisbrocken eine Windschutzscheibe. Der Lkw-Fahrer bemerkte den Schaden nicht und fuhr genauso weiter wie ein Kollege, der einem Sprinter die Windschutzscheibe demolierte, als dieser bei Landau auf die A 65 auffuhr.

