Landau. Etwa 2000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls auf der B10 bei Landau am Samstagmorgen. Nach Angaben der Polizei war eine 45-jährige Autofahrerin in Richtung Pirmasens unterwegs, als auf Höhe Godramstein von einem vor ihr fahrenden Lastwagen plötzlich Schnee und Eisplatten herabfielen. Durch die Kollision wurde der Wagen der Frau an der Front beschädigt. Der Lkw setzte seine Fahrt fort, weshalb die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1