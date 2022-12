Eisplatte von Lkw schlägt auf A 5 bei Heidelberg in Windschutzscheibe ein

Heidelberg. Eine Eisplatte ist am Montagvormittag auf der A 5 in Richtung Karlsruhe von einem Lkw auf die Windschutzscheibe eines Renaults eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 9 Uhr kurz vor dem Autobahnrasthof Hartwald-West. Ein 55-Jähriger fuhr in seinem Renault hinter einem Lkw, als sich die Eisplatte von seinem Dach löste und auf die Windschutzscheibe einschlug. Mit der gesprungen Scheibe fuhr der 55-Jährige auf den Rastplatz und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht gegen den flüchtigen Lkw-Fahrer. Der Schaden am Renault liegt bei 1 500 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen, welche die Situation beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der

Autobahnpolizei Mannheim unter 0621/47093-0 in Verbindung zu setzen.