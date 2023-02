Eisdisco zum Saisonabschluss im Eislaufzentrum Herzogenried

Mannheim. Die Saison im Eislaufzentrum am Neuen Messplatz dauert noch bis Freitag, 3. Februar an. Geöffnet ist dienstags von zehn bis zwölf Uhr, mittwochs, donnerstags und freitags von zehn bis zwölf, 15 bis 17 Uhr sowie 20 bis 22 Uhr. Samstags ist von 14 bis 18 Uhr, sonntags von zehn bis 14 Uhr. Samstags von 18.30 bis 22 Uhr und sonntags von 14 bis 18.30 Uhr werden beide Hallen für den beliebten Rundlauf miteinander verbunden. Besondere Eislaufzeiten werden für die Generation 50plus angeboten. Zum Saisonabschluss am 3. Februar findet ab 20 Uhr die beliebte Eisdisco statt.

