  Einzelhandel: 70 000 Menschen sehen Corona-Hilferuf aus Speyer

In einem hoch emotionalen Video, das er über Instagram hochgeladen hat, hat der Speyerer Einzelhändler Lukas Bonn (38) am Samstag auf die desaströse Situation in seinem von ihm selbst geführten Geschäft hingewiesen und Fragen an die Politik formuliert, die sich viele seiner Kollegen stellen.

Bis Montagabend hatten mehr als 70 000 Menschen seine bisherige Corona-Bilanz angeschaut. Er gehöre keiner Gruppierung von Corona-Leugnern an, schickt er zu Beginn des Films vorweg, um dann etwas mehr als zehn Minuten lang darzulegen, warum am 1. März Schluss sein könnte mit seinem „Sakul“, wo er seit 14 Jahren vor allem Outdoor- und Sportkleidung anbietet.

Hat die Nase voll: Lukas Bonn, Händler aus Speyer. © Stephan Alfter

Die Winterwaren, die er für 250 000 Euro im vergangenen Jahr gekauft hat, hängen unangerührt in seinem Geschäft und wandern im Frühjahr sonst wohin. Etwa eine halbe Million Euro Umsatz wurde auf die Art und Weise nicht gemacht. Alleine die Miete für sein 350 Quadratmeter großes Geschäft koste 9000 Euro im Monat.

Sein Hauptvorwurf an die Politik ist der, dass sie sich an die Versprechungen nicht gehalten hat, was die Unterstützungen anbelangt. „Wir schaffen Arbeitsplätze und zahlen Unmengen an Steuern, was große Unternehmen nicht tun. Und jetzt werden wir im Stich gelassen und müssen schauen, wie wir über die Runden kommen. Ich bin traurig und ich bin wütend“, so Lukas Bonn.

„Wo ist hier die Fairness?“

Es sei fünf vor zwölf und er überlege ernsthaft, jetzt den Stecker in seinem Laden zu ziehen, weil er gerade seine Ersparnisse und Rücklagen aufbrauche, die er für die Zeit nach der Berufstätigkeit zurücklegen wollte. Wenn das das Ziel der Corona-Politik gewesen sein sollte, dann hätten es sich die Verantwortlichen zu leicht gemacht und zu wenige Konzepte entworfen, um den Betroffenen zu helfen. Über sechs Monate sei kein Plan zur Bewältigung der Krise für die Wirtschaft entstanden. Stattdessen hätten jetzt große Supermärkte offen, die Sportartikel, Handwerksartikel und vieles andere verkauften, was es normalerweise auf der Speyerer Hauptstraße zu kaufen gebe, wo die Läden geschlossen sind. „Wo ist hier die Fairness?“, fragt er. Er fühle sich bestraft für etwas, für das er nicht verantwortlich sei und erwarte wenigstens die Hilfe, die versprochen worden sei. Außer den 9000 Euro Soforthilfe im Frühjahr sei nichts angekommen bisher. Online-Anträge könnten nicht ausgefüllt werden, weil Bedingungen ungeklärt seien.

Immerhin standen am Montag dann zwei Politiker in seinem Geschäft, die seine Problematik mit in den rheinland-pfälzischen Landtag transportieren wollten. Wie hilfreich das ist, ist für Bonn offen. Viel mehr gefreut hat er sich über die riesige Anteilnahme auf allen Kanälen. Rund 1000 Nachrichten habe er bekommen. Viele Leute hätten ihm Mut gemacht. Deutlich drückt er auch aus, dass er nun wie viele andere eine Perspektive brauche, wie und wann es wieder los gehen könne.