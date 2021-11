Einspurige Sperrung der A 65 ab Montag

Haßloch. Aufgrund von Sanierungsarbeiten auf der A 65 zwischen Haßloch und Neustadt-Nord muss voraussichtlich von Montag, 29. November bis Freitag, 3. Dezember, der linke Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe gesperrt werden. Der Verkehr wird jeweils zwischen 7:30 und 16:30 Uhr einspurig über den auf die Gegenfahrbahn umgelegten Fahrstreifen geleitet, teile Autobahn GmbH Niederlassung Südwest in einer Pressemitteilung mit. Aus diesem Grund ist die Auf- und Abfahrt auf die Anschlussstelle Haßloch in diesem Zeitraum nicht möglich. Die Anschlussstelle Deidesheim (Nord) bleibt wie angekündigt bis zum voraussichtlichen Abschluss der Sanierungsmaßnahme Ende Dezember gesperrt.

Außerdem kommt es auf der Strecke zu Tagessperrungen, um Asphaltarbeiten fristgerecht abzuschließen. Voraussichtlich ab Sonntagabend, 5. Dezember, bis Montag, 13. Dezember, müssen beide Fahrstreifen in Fahrtrichtung Karlsruhe tagsüber und nachts gesperrt werden. Der Verkehr nach Karlsruhe fließt erneut einspurig über den umgelegten Fahrstreifen, die Anschlussstelle Haßloch (Nord) wird gesperrt. Am 13. Dezember soll der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden, so dass der Verkehr nach Karlsruhe wieder zweispurig fließen kann. Ab diesem Zeitpunkt steht auch die Anschlussstelle Haßloch wieder zur Verfügung.