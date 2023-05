Einschränkungen wegen Sanierung der A6 bei Mannheim

Rhein-Neckar. Die A6 an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Hessen wird an dem folgenden Donnerstag saniert. Wie die Autobahn Südwest GmbH mitteilt, werden keine Fahrstreifen reduziert, sondern lediglich die Lärmschutzwand erneuert sowie der allgemeine Lärmschutz auf der Fahrbahn verbessert. An der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen werden die Arbeiten beginnen und voraussichtlich im Oktober 2023 fertiggestellt werden. Über die gesamte Bauzeit wird die Geschwindigkeit auf allen vier Fahrstreifen eingeschränkt.

Ziel und Umfang des Projekts

Die Sanierung des 4,6 Kilometer langen Streckenabschnitts hat zum Ziel, die am Ende ihrer Nutzungsdauer angekommene alte Fahrbahn von Grund auf zu erneuern. Dadurch soll vor allem die Sicherheit der Strecke verbessert werden. In Zuge der Maßnahmen kann es kurzzeitig zum Einzug einzelner Fahrstreifen kommen. Ab dem kommenden Donnerstag stehen dann auf jeder Richtungsfahrbahn zwei Fahrstreifen verengt zur Verfügung.