Einschränkungen für Autofahrer

Speyer. Bald wieder eine Baustelle – Standstreifen werden gesperrt und die Fahrstreifen verengt. Wegen Bauwerkuntersuchungen auf der Rheinbrücke Speyer müssen Verkehrsteilnehmer ab Freitag, 26. August, mit Einschränkungen auf der A 61 zwischen den Anschlussstellen Speyer und Hockenheim rechnen. Das kündigt die Autobahn GmbH, die die Untersuchungen vor Ort durchführt, in einer Pressemeldung an. Die Sperrung der Standstreifen und die Verengung der Fahrbahnen dauern voraussichtlich bis Ende November, heißt es weiter.

Die Untersuchungen am Bauwerk seien erforderlich, um den Zustand der Rheinbrücke beurteilen zu können, erklärt die Autobahn GmbH in der vorliegenden Pressemeldung. Zum Einsatz kommen daher Brückenuntersichtgeräte und ein Dauermesssystem, um das Bauwerk zu untersuchen.

Für die Dauer der Untersuchungen wird die Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahnbrücke auf 80 Kilometer pro Stunde begrenzt. Schilder weisen die Verkehrsteilnehmer auf die Arbeiten an der Brückenunterseite hin, kündigt die GmbH an.

„Die Untersuchung erfolgt an ausgewählten Stellen an der Brückenunterseite. Die Daten aus der Dauermessung werden über einen Zeitraum von einem Jahr erhoben und müssen anschließend ausgewertet werden. Ziel der Untersuchung ist es, eine sichere Planungsgrundlage für künftige Sanierungsmaßnahmen zu gewinnen“, schreibt die Autobahn GmbH weiter in der Pressemeldung zum Vorgehen bei den Untersuchungen.

Planung, Bauoberleitung und Bauüberwachung für das Projekt liegen bei der Außenstelle Heidelberg der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest. vs