Einsatzkräfte retten Hundewelpen von Dach in Germersheim

Germersheim. Zu einem Rettungseinsatz der besonderen Art ist am späten Sonntagnachmittag die Polizei in Germersheim gerufen worden. Anwohner hatten gemeldet, dass sich ein Hundewelpe auf dem Dach eines sechsstöckigen Hauses befinde und dort in der Regenrinne festsitzen würde. Mithilfe der Feuerwehr konnte der Hund gerettet werden. Hierzu lehnte sich einer der Feuerwehrkräfte mit Hilfe der eingesetzten Polizeibeamten über die Dachterrasse und zog das Tier wieder in die Wohnung zurück. Offensichtlich wollte der Vierbeiner in einem unbeobachteten Moment über die Dachterrasse die Welt erkunden. Das Tier konnte nach Polizeiangaben anschließend wohlbehalten den Hundehaltern übergeben werden.

