Rhein-Neckar. Drei Bundesländer, 15 Land-und Stadtkreise. Und alle haben unterschiedliche Regeln. In Baden-Württemberg dürfen die Kunden im Einzelhandel nur online bestellen und die Ware im Laden abholen, in Hessen ist Shopping zumindest mit vorher vereinbartem Termin möglich, Rheinland-Pfalz sieht es am lockersten, sofern die Inzidenz in der Stadt oder dem Landkreis nicht die 100 übersteigt.

AdUnit urban-intext1

Dass der Regelungswirrwarr die reinste Einladung für einen Einkaufstourismus kreuz und quer durch die Region darstellt, sehen die Industrie- und Handelskammern ausgesprochen kritisch: „Wenn Mannheim zu hat und alle anderen Städten drumherum auf, dann lädt das ja geradezu ein zur Shoppingtour im Umland. Und das kann ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein“, sagt Jürgen Vogel, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Pfalz. Manfred Schnabel, Präsident der IHK Rhein-Neckar, hält mit seiner Enttäuschung ebenfalls nicht hinterm Berg: Dieses Regeltohuwabohu – nach einem Jahr Pandemie, nach schleppendem Test- und Impfstart – sei schon „extrem frustrierend“, sagt er: „Die eine Hälfte der Geschäfte hat offen, die andere nicht – und das fast komplett begründungsfrei.“ Zudem habe die Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen, dass in benachbarten Gebieten die Öffnungsszenarien abgesprochen und angeglichen werden sollen. „Die Bundesländer haben sich über diesen Beschluss hinweggesetzt. Das sorgt für große Verärgerung und lässt die Akzeptanz der Maßnahmen schwinden“, schimpft Schnabel.

Die unterschiedlichen Regelungen sorgten für Wettbewerbsverzerrung und seien sicher nicht förderlich für den Infektionsschutz und die Akzeptanz der Regeln, sagt auch Jürgen Vogel. Am ersten Tag zeichnete sich auf der linksrheinischen Seite, wo Einkaufen ohne Termine derzeit möglich ist, ein größerer Zuspruch ab. Überrannt worden sei man aber nicht, weiß Vogel von mehreren Mitgliedsunternehmen. Zumal die Händler derzeit noch sehr vorsichtig seien. Denn möglicherweise sei die zurückgewonnene Freiheit von nicht allzu großer Dauer. Sollten die Inzidenzwerte wieder nach oben schnellen, muss auch der Handel wieder zurückfahren.

„Der Handel braucht eine gewisse Planbarkeit“, mahnt Vogel. Die Öffnungen hingen am seidenen Faden, sagt auch Manfred Schnabel und drängt als Ausweg aus der Krise auf eine ehrgeizige Impf- sowie eine wirkungsvolle Teststrategie mit einer Möglichkeit der digitalen Nachverfolgung. So würden Infektionsketten innerhalb von Minuten erkennbar, erläutert der IHK-Präsident: „Das würde den Schutz sowohl der Gesundheit als auch unserer wirtschaftlichen Basis gewährleisten.“