Einkaufswagen auf Bahngleise gestellt

Ludwigshafen. Mit einem Einkaufswagen hat ein 16-jähriger Jugendlicher in Ludwigshafen am Wochenende den Bahnverkehr für etwa eine Stunde lahmgelegt. Wie die Polizei berichtet, hatte der mutmaßliche Täter am Samstag gegen 23 Uhr den Einkaufswagen auf die Gleise am Bahnübergang in Oppau gestellt. Ein Güterzug erfasste das Hindernis, der Lokführer leitete eine Schnellbremsung ein. Vier jugendliche Zeugen wiesen eine Streife der Bundespolizei am Tatort auf den Tatverdächtigen hin, der so ermittelt werden konnte. Personen wurden nicht verletzt. Der Zug konnte weiterfahren, nachdem die Teile des Einkaufswagens entfernt worden waren. Den mutmaßlichen Täter erwarten nun Strafanzeigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, Diebstahls und Sachbeschädigung. agö

