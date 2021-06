Einigkeit bei Dänen in der Region: „Die UEFA hätte das Spiel beenden müssen“

Rhein-Neckar. Rhein-Neckar. Als ein vermeintlich völlig gesunder Spieler wie Christian Eriksen am Samstagabend mitten auf dem Spielfeld plötzlich einen Herzanfall erleidet und per Reanimation vor dem Sterben gerettet werden muss, blickt Fußball-Europa plötzlich auf die dänische Nationalmannschaft - und darauf, welch hartes Geschäft der Sport bisweilen sein kann. Denn es brauchte nicht nur Kapitän Simon Kjaer und die restlichen Mannschaftskameraden, um Fotografen davon abzuhalten, pietätlose Bilder eines Schwerverletzten aufzunehmen. Auch der europäische Fußballverband geriet in Misskredit, weil er die Spieler vor eine Entscheidung stellte, die diese zu treffen kaum in der Lage waren.

Kurz vor dem zweiten Vorrunden-Match gegen das starke Team aus Belgien bewegt der Vorfall auch dänische Landsleute aus Mannheim und der Region, die dem Fußball zwar auf verschiedene Weise verbunden sind, in einer Hinsicht jedoch absolut geschlossen denken.

Zwei Wahlmöglichkeiten

„Die UEFA hätte das Spiel einfach abbrechen müssen“, wie etwa Jan Aakerlund aus Walldorf im Gespräch mit dieser Redaktion erklärt. Der Däne, der selbst über Jahre hinweg als Fußballer auf dem Platz stand und diverse Jugendmannschaften trainierte, war vor allem geschockt von der Kaltherzigkeit des europäischen Verbandes. „Du kannst jungen Spielern, die gerade von einem solchen Vorfall traumatisiert sind, aber natürlich auch wild darauf, die sportliche Chance ihres Lebens zu nutzen, nicht so eine Entscheidung aufzwingen“, wie Aakerlund klarstellt und sich damit auf Aussagen von Spielern wie Martin Braithwaite bezieht.

Der dänische Nationalspieler, der beim FC Barcelona unter Vertrag steht, hatte Medien am Montag berichtet, die UEFA habe den Teams nur zwei Wahlmöglichkeiten gegeben - eine Fortsetzung noch am gleichen Abend, oder am kommenden Mittag um 12 Uhr. „Wir haben uns dann für die weniger schlechte von beiden Optionen entschieden“, so der 30-jährige Stürmer gegenüber internationalen Pressevertretern. „Für eine solche Philosophie habe ich kein Verständnis“, wie Aakerlund im Gespräch nachsetzt und aus eigener Erinnerung von Spielen berichtet, bei denen bereits geringere Anlässe für eine Absage ausgereicht hätten: „Wenn es zum ersten Mal zu einem solchen Ereignis gekommen wäre, könnte man das nachvollziehen, aber so kommt einem die UEFA doch sehr kaltherzig vor.“

„Riesiges Herz bewiesen“

So sieht es auch der ehemalige Mannheimer Kasper Lønne Ventzel, der vor allem die menschliche Komponente im tragischen Geschehen beleuchtet. „Augenblicke wie dieser lehren uns immer wieder, dass auch komplett austrainierte Menschen, die zuvor keinerlei Symptome gezeigt haben, plötzlich mit dem Tod ringen können.“ Zwar hätten die Teamkollegen „ein riesiges Herz bewiesen“, sich - trotz eigener Sorgen - schützend um den Spieler zu stellen, „aber es darf nicht die Entscheidung von Betroffenen sein, welche Folgen ein solches Ereignis hat.“

Nicht zuletzt den Mannheimer Kunsthallen-Direktor Johan Holten schockierte der Zwischenfall um den dänischen Nationalspieler an einem Abend, der eigentlich ein schöner werden sollte. „Wir waren mit der Familie seit langer Zeit mal wieder Essen, als wir am Tisch erfahren mussten, was geschehen war“, wie Holten gegenüber dieser Redaktion erklärt. Auch wenn sich Holten „nicht als großer Fußball-Fan“ bezeichnet, war ihm klar, dass ein junges, dynamisches Team unter Chefcoach Kasper Hjulmand vor der Weltöffentlichkeit wieder zu Großem bereit war: „Man hat gemerkt, dass sich die Mannschaft nach dem historischen Triumph von 1992 ein neues Sommermärchen als Ziel gesetzt hatte. Diese Hoffnungen wurden durch dieses schreckliche Ereignis natürlich kolossal erschüttert“, wie der Kunsthallen-Chef sagt.

Trotz anstatt Betroffenheit

Zumal auch nach der Unterbrechung unklar gewesen sei, ob sich Eriksens Zustand wieder verschlechtere. „Es wäre nicht auszudenken gewesen, wenn dieser Mann verstorben wäre und seine Mitspieler währenddessen auf dem Platz gestanden hätten. Mit dieser moralischen Schuld hätte dann jeder auf seine Weise umgehen müssen“, so Holten. Doch auch so werde deutlich, dass die Geschehnisse das Turnier, aber vor allem die Spiele der Dänen negativ überschatten würden.

In Schutz nahm Holten dagegen das ZDF, das in die Kritik geraten war, weil die internationalen Übertragungen der medizinischen Behandlung Eriksens auch in deutschen Wohnzimmern landeten. „Einerseits gibt es Dokumentationspflicht, andererseits das Mitgefühl. Das ist unglaublich schwer zu entscheiden und es gibt dafür auch kein Protokoll“, wie Holten deutlich macht und befindet: „Auch für Profis herrscht in derartigen Augenblicken Ratlosigkeit.“

In den Augen von Fußball-Mann Jan Aakerlund gelte es für die Dänen nun, aus der Betroffenheit eine Trotzreaktion abzuleiten und absoluten Willen zu zeigen. „Ich würde es den Jungs unglaublich gönnen, auch wenn klar sein muss, dass es nach traumatischen Erfahrungen Tage und Wochen dauern kann, bis der Schmerz überhaupt richtig angekommen ist. Wenn dann ein Gegentor fällt, kann es sein, dass das Kämpferherz zerbricht und alles in sich zusammenfällt. Ich wünsche der Mannschaft jedenfalls das Beste!“

EM-Spiel Dänemark-Belgien, Donnerstag, 17. Juni, 18 Uhr