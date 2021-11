Eingeklemmte Person nach schwerem Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Weinheim. Rettungskräfte und ein -hubschrauber sind am Dienstagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person gerufen worden. Eine Autofahrerin krachte in der Odenwaldstraße in Weinheim-Rippenweiler aus bisher unbekannten Gründen auf ein geparktes Fahrzeug und überschlug sich, wie die Polizei bestätigte. Sie blieb auf dem Dach liegen und musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. Sie war ansprechbar, wurde jedoch mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Scheinbar soll sie, nach Angaben eines Mitarbeiters vor Ort, vor dem Unfall von der tiefstehenden Sonne geblendet worden sein. Die Odenwaldstraße ist derzeit gesperrt, soll aber in Kürze freigegeben werden.

