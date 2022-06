Eingangstür mit Backstein eingeworfen - Zeugen gesucht

Dielheim. Ein bislang Unbekannter hat am Montagnachmittag in Dielheim einen Backstein gegen die Glasscheibe der Eingangstür eines Parkettbetriebes in der Rudolf-Diesel-Straße geworfen – und ist anschließend geflüchtet. Ob es sich bei dem Backsteinwurf um einen Einbruchsversuch oder lediglich um eine Sachbeschädigung handelte, ist nach Angaben der Polizei Gegenstand der Ermittlungen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich ein vermummter Mann zwischen 15.45 Uhr und 16.30 Uhr in verdächtiger Weise in der Nähe des Anwesens "herumgetrieben" haben. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Rufnummer 06222/57090 zu melden.