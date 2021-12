Einfamilienhaus nach Brand unbewohnbar - eine verletzte Person

Leimen/St. Ilgen. Bei einem Wohnhausbrand in Leimen/St. Ilgen ist am Mittwoch eine Person verletzt worden. Die Bewohnerin des Einfamilienhauses wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei am Abend. Das Gebäude war nach dem Brand vorerst unbewohnbar, hieß es weiter. Das Feuer war gegen 17 Uhr im Erdgeschoss des Hauses in der Theodor-Heuss-Straße ausgebrochen. Es sei eine starke Rauchentwicklung entstanden. Die Wehrleute aus Leimen und Nußloch brachten das Feuer nach weiteren Angaben der Polizei jedoch unter Kontrolle.

Zwei Zimmer im unteren Stockwerk des Hauses standen nach Angaben eines Mitarbeiters vor Ort bei Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. Flammen schlugen während des Einsatzes aus dem Fenster. Die verletzte Bewohnerhin habe sich selbstständig aus dem Gebäude retten können. Sie sei während des Brandausbruchs allein in dem Haus gewesen.

Die Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Schadens waren zunächst unklar. Sie seien laut Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Wiesloch übernahm die Sachbearbeitung.