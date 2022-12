Waldsee. Ein Einfamilienhaus in der Goethestraße in Waldsee ist am Samstagabend in Vollbrand geraten. Die Bewohner bemerkten den Brand rechtzeitig und konnten das Haus unverletzt verlassen, wie die Polizei mitteilte. Durch den Brand ist ein Schade in einer Höhe von ungefähr 300.000 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

