Eine Verletzte und hoher Sachschaden nach Unfall auf der B6

Weinheim. Bei einem Unfall auf der B 6 bei Lützelsachsen ist am Mittwochnachmittag eine Autofahrerin verletzt worden. Zudem ist ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei war eine 34-jährige Autofahrerin nach Weinheim unterwegs, als sie wegen der tiefstehenden Sonne in den Gegenverkehr geriet und mit einer entgegenkommenden 38-jährigen Fahrzeugführerin zusammenstieß. Die 38-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Verkehr musste während der Unfallaufnahme an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

