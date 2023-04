Eine Person schwer verletzt nach Unfall bei St. Leon-Rot

St. Leon-Rot. Wegen einem Verkehrsunfall ist die Wieslocher Straße (L628) zwischen der B3 und der L 546 am Mittwochmorgen vollgesperrt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr eine Autofahrerin die Strecke in Richtung St. Leon-Rot, als ein entgegenkommender Autofahrer in die Straße "In den unteren Wald" abbiegen wollte. Dabei übersah er die Autofahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die Frau wurde dabei schwer verletzt. Der Mann kam mit leichten Verletzungen davon. Die beiden verletzten Unfallbeteiligten wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten beide abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1