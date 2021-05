Heidelberg. Bei einem Unfall auf der Speyerer Straße hat sich ein 23-Jähriger am Samstagabend leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, habe der Mann gegen 19.15 Uhr an einer Ampel auf Höhe des Stückerwegs angehalten. Dies sah der Fahrer des folgenden Autos zu spät. Der Wagen des 26-jährigen Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Schaden beträgt rund 8000 Euro, so die Polizei.

