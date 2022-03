Eine Autofahrerin, drei Unfälle und ein hoher Sachschaden

Bellheim. Eine Autofahrerin ist am Samstagabend in Bellheim mit einem geparkten Wagen zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, stellten die Beamtinnen und Beamten vor Ort einen deutlichen Alkoholgeruch bei der 49-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei 2 Promille. Die Polizei stellte fest, dass die Frau zuvor bereits in der Hauptstraße ein weiteres geparktes Auto und in der Bahnhofstraße eine Grundstücksmauer gestreift hatte. Die betrunkene Fahrerin musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 22 000 Euro. Die Polizei ermittelt gegen die Frau wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1