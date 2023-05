Einbrüche in Schulgebäude in Speyer

Speyer. Zu zwei Einbrüchen in Schulen in Speyer und Römerberg ist es in der Nach von Freitag auf Samstag gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam es zwischen 19.00 und 06.00 Uhr in der Siedlungsschule in Speyer Nord zu einem Einbruch. Der oder die unbekannten Täter hebelten mehrere Türen und etliche Schränke auf und durchwühlten diese.

Weiterhin kam es im gleichen Tatzeitraum zu einem Einbruch in die Realschule Plus in Römerberg/Berghausen. Auch hier kam es zu einem gewaltsamen Eindringen ins Schulgebäude. In beiden Fällen entstand Sachschaden im niedrigen bis mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht nun in beiden Fällen Zeugen. Diese können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06232/1370 melden.