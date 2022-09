Einbrüche in Frankenthaler Gartenparzellen

Frankenthal. In einer Frankenthaler Kleingartenanlage ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in mehrere Gartenparzellen eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die unbekannten Täter in der Freinsheimer Straße Gartengeräte, Werkzeuge sowie Stromkabel. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 zu wenden.