Speyer. In einem Mehrparteienhaus in der Windthorststraße sowie im Wilhelm-Busch-Weg sind am Mittwochabend zwischen 18.30 und 19 Uhr Einbruchspuren festgestellt worden. In welchem Zeitraum die gescheiterten Versuche in die Häuser beziehungsweise Wohnungen zu gelangen stattfanden, ist bislang nicht bekannt, so die Polizei.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer, Telefon 06232/1370, entgegen.