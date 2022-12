Worms. Am gestrigen Mittwoch ist es zu einem Einbruchsversuch in Worms gekommen. Wie die Polizei mitteilte, haben unbekannte Täter von 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr versucht, in ein Wohnhaus in der Hörlestraße einzubrechen. Die Täter hebelten hierzu an zwei Terrassentüren. In das Haus sind die Täter nicht gekommen. Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei erbittet Hinweise unter der folgenden Rufnummer 06241/852-0.

