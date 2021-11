Einbruchsversuch in Bad Dürkheimer Juweliergeschäft – Polizei sucht nach Zeugen

Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen versucht, in ein Juweliergeschäft in Bad Dürkheim einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, verständigte ein aufmerksamer Anwohner am Römerplatz gegen 3.40 Uhr den Notruf. Die hinzugerufenen Beamten stellten vor Ort fest, dass die Kriminellen mit einem nicht bekannten Gegenstand versucht haben, die Schaufensterscheiben aus Sicherheitsglas an mehreren Stellen einzuschlagen. Sie gelangten jedoch nicht ins Innere des Geschäftes. Es entstand ein Sachschaden von 3 000 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06322/9630 entgegengenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1