Speyer. Insgesamt in zwölf Gartenparzellen in der Kuhweide in Speyer sind Unbekannte im Zeitraum zwischen Freitag und Samstag eingebrochen. Nach Angaben der Polizei wurden dabei vor allem Gartenhäuser sowie Geräteschuppen aufgebrochen oder Fensterscheiben eingeschlagen. Hauptsächlich wurden Kabel und elektrische Geräte entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1