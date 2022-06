Einbruchserie in der Region bricht nicht ab - weitere BMW aufgebrochen

Rhein-Neckar. Die Serie von Einbrüchen in Autos, aus denen Navigationssysteme und Multifunktionslenkräder gestohlen werden, hat sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nach 3 Uhr in Dossenheim fortgesetzt. Der oder die Täter, die vornehmlich hochpreisige BMW aufbrechen, haben in der Anne-Frank-Straße, in der Lise-Meithner-Straße, in der Sophie-Scholl-Straße, sowie in der Silbershohl und der Sudentenstraße zugeschlagen, teilte die Polizei am Montag mit. Dieses Mal wurden bisher fünf BMWs aufgebrochen, der Sachschaden wird auf etwa 50 000 Euro geschätzt.

Insgesamt sind seit Beginn der Serie Anfang März dieses Jahres mehr als 50 Fahrzeuge in der gesamten Region ins Visier der Unbekannten geraten. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf 350 000 Euro gesetzt. „Schwerpunkte der Taten liegen im Raum Schwetzingen und Hockenheim sowie entlang der B 3 mit Weinheim und seinen Stadtteilen und in Dossenheim“, heißt es von der Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 174 4444 bei den Beamten zu melden.