Einbruchserie in Beindersheim - Zeugen gesucht

Beindersheim. Bei einer Einbruchserie in Beindersheim ist ein Unbekannter am frühen Samstagmorgen in vier Wohnhäuser und einen Kindergarten beziehungsweise Gemeindehaus eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Einbrecher eines der Wohnhäuser mit einem Schlüssel, welchen er auf dem Grundstück fand. In drei anderen Fällen gelangte er über die geöffnete Terrassentür in das Haus. In einem Fall wurde hierbei der Hausbewohner wach und verjagte den Kriminellen. Das Gemeindehaus konnte er durch das Aufhebeln eines Dachfensters betreten. Im Gemeindehaus und dem angrenzenden Kindergarten durchwühlte der Täter mehrere Schränke und Schubladen. Außerdem hebelte er dort einen Tresor auf. Beute konnte der Einbrecher nach aktuellem Stand nicht mitnehmen. Der insgesamt verursachte Schaden muss noch abschließend ermittelt werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06233/313-0 zu melden.