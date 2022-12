Einbruch ins Reilinger Pfarramt - Polizei sucht Zeugen

Reilingen. In das evangelische Pfarramt Reilingen ist ein bisher unbekannter Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag, also vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag, eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hebelte er im Zeitraum zwischen 18 und 8 Uhr eine Kellertür des Pfarramts in der Schulstraße auf und gelangte so in die dortigen Büroräume.

Der Mann entwendete rund 1.000 Euro Bargeld. Der Sachschaden beträgt zudem 500 Euro. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls übernommen. Zeugen, welche etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06205/286000 zu melden.

Erst vor wenigen Wochen hat es auch im Pfarramt Eppelheim einen Einbruch gegeben. Ende November hatte darüber hinaus jemand versucht, ins Pfarramt Oftersheim einzubrechen.