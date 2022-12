Einbruch in Wormser Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Worms. Unbekannte Täter sind am Donnerstag zwischen 17.15 Uhr und 18.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in Worms eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sie sich Zutritt über den rückwärtigen Garten des Anwesens Zugang zu dem Einfamilienhaus in der Hermann-Löns-Straße, brachen dort ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so ins Innere. Zuvor waren Hebelversuche an der Eingangstür des Hauses misslungen. Im Anschluss wurde das Haus durch die Täter durchsucht und schließlich ein dreistelliger Bargeldbetrag sowie Schmuck von noch unbekanntem Wert entwendet.

Sollten Sie im besagten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden Sie gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/8520 zu melden.