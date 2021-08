Einbruch in Wohnung und Werkstadt - Bewohnerin trifft auf Täter

Sinsheim. 1,80 bis 1,90 Meter groß und von südländischem Aussehen sollen Unbekannte sein, die nach Mitteilung der Polizei am Sonntagvormittag in ein Anwesen in Sinsheim eingebrochen sind und dabei von einer Bewohnerin aufgeschreckt wurden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Mitteilung der Beamten waren die Unbekannten vermutlich über Mülltonnen und ein Vordach in das erste Geschoss des Gebäudes an der Ecke Sinsheimer Straße/Beim Damm geklettert und durch eine Balkontür ins Innere der Wohnung gelangt, die über einer Werkstatt liegt. Dort durchwühlten sie Schränke und erbeuteten mehrere hundert Euro.

Als die 34-Jährige gegen 12 Uhr nach Hause kam, hörte sie Stimmen in der Werkstatt. Dort traf sie auf drei unbekannte Männer, die sofort flüchteten. Einer von ihnen stieß die 34-Jährige bei der Flucht zur Seite, so dass sie gegen die Wand fiel und sich leicht verletzte. Einer der Täter hatte ein Fahrrad dabei und es offenbar vor der Tat an die Hauswand eines Nachbaranwesens gestellt.

Info: Hinweise an die Polizei unter Telefon 07261/6900

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2