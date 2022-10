Einbruch in Wohnung in Ketsch - Polizei sucht Zeugen

Ketsch. In eine Wohnung in der Gutenbergstraße ist am Samstag, 15. Oktober, zwischen 17 und 22 Uhr eingebrochen worden. Wie die Polizei am Dienstagmittag mitteilte, dran ein bislang unbekannter Täter gewaltsam durch ein Fenster in die Wohnräumlichkeiten ein und durchsuchte diese vermutlich. Anschließend verließ der Täter die Wohnung durch die Haustür. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei kann derzeit einen Tatzusammenhang mit einem ebenfalls am Wochenende stattgefundenen Einbruch in Ketsch nicht ausschließen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/ oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Ketsch, unter der Telefonnummer 06202/61696, zu melden.