Limburgerhof. In einer Wohnung im Limburgerhof ist eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, sind Unbekannte im Zeitraum von Samstag, 11 Uhr bis Sonntag, 11 Uhr in eine Wohnung in der Schlesier Straße eingebrochen und haben zwei Smartphones gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1