Wörth am Rhein. Bislang unbekannte Täter sind in eine Wohnung in Wörth am Rhein eingebrochen. Dies teilte die Polizei mit. Während das geschädigte Ehepaar schlief, brachen die Täter ein. Es wurde Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet.

