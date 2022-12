Biblis. Am Samstagnachmittag ist in ein Wohnhaus in Biblis eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, sind die Kriminellen zwischen 15.00 und 18.00 Uhr in der Pfadgasse gewaltsam durch eine Tür eingedrungen. Infolgedessen wurde Geld, Schmuck und Uhren entwendet. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Heppenheim unter der folgenden Rufnummer 06252/7060.

