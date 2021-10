Silz. Unbekannte sind Montagnacht gegen 23 Uhr in ein Wohnhaus in Silz eingebrochen. Die Einbrecher gelangten über die Terrassentür in das Wohnhaus in der Gartenstraße und durchwühlten die Räumlichkeiten, wie die Polizei mitteilte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hinweise zu dem Einbruch und insbesondere zu zwei dunkel gekleideten Männern im Alter von 50-55 Jahren können bei der Polizei unter der Telefonnummer 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de gegeben werden.